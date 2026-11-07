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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 7a, larunbata
Kanpaina hasi aurreko azken larunbatean, alderdiek intentsitatea igo dute euren ekitaldi politikoetan. Hona hemen EAJ, EH Bildu, PSE-EE, PP eta Podemos Euskadiren mezuen laburpena. Fronte Zabalak ez du ekitaldirik egin.
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