Azaroaren 29ko hauteskundeak
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 7a, larunbata

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Kanpaina hasi aurreko azken larunbatean, alderdiek intentsitatea igo dute euren ekitaldi politikoetan. Hona hemen EAJ, EH Bildu, PSE-EE, PP eta Podemos Euskadiren mezuen laburpena. Fronte Zabalak ez du ekitaldirik egin.

Hauteskunde Orokorrak EAJ-PNV Podemos Euskadi PSE EE EH Bildu Politika Euskadiko Alderdi Popularra

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