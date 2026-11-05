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Kanpainaurreko ekitaldiak: osteguna, azaroak 5
Ostegun honetan PSE-EEk, EH Bilduk eta PPk egin dituzte hauteskunde ekitaldiak. Ultraeskuinari eta eskuinari aurre egitearen garrantziaz hitz egin dute Arnaldo Otegik (EH Bildu) eta Patxi Lopezek (PSE-EE). Iñaki Oyarzabalek (PP), berriz, Pedro Sanchez Estatuko presidentetzatik botatzea nahi dutenei dei egin die. EAJk eta Fronte Zabalak ez dute gaur ekitaldirik izan.
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