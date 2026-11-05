A29 HAUTESKUNDEAK
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Kanpainaurreko ekitaldiak: osteguna, azaroak 5

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Ostegun honetan PSE-EEk, EH Bilduk eta PPk egin dituzte hauteskunde ekitaldiak. Ultraeskuinari eta eskuinari aurre egitearen garrantziaz hitz egin dute Arnaldo Otegik (EH Bildu) eta Patxi Lopezek (PSE-EE). Iñaki Oyarzabalek (PP), berriz, Pedro Sanchez Estatuko presidentetzatik botatzea nahi dutenei dei egin die. EAJk eta Fronte Zabalak ez dute gaur ekitaldirik izan.

Hauteskunde Orokorrak PSE EE EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra

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