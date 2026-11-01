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Alderdi Popularrak dio Euskal Herriko Unibertsitatea sektarioa eta zapaltzailea dela

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SAN SEBASTIÁN, 01/11/2026.- El candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría (c), ha intervenido en un acto este domingo en San Sebastián junto al vicepresidente nacional de Nuevas Generaciones, Antonio Landáburu (d). EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Jon Echeverria Gipuzkoako Kongresurako zerrenda buruak Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreari aurpegiratu dio ideologia abertzalea lehenesten duela hezkuntzaren kalitatearen gainetik. Echeverriaren esanetan gaztelerazko ikastetxeei zeroa jarri zaie selektibitatean,  eta unibertsitatean, aldiz, ETAren aldeko pankartak eta ekitaldiak baimendu dira.

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