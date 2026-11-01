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Alderdi Popularrak dio Euskal Herriko Unibertsitatea sektarioa eta zapaltzailea dela
Jon Echeverria Gipuzkoako Kongresurako zerrenda buruak Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreari aurpegiratu dio ideologia abertzalea lehenesten duela hezkuntzaren kalitatearen gainetik. Echeverriaren esanetan gaztelerazko ikastetxeei zeroa jarri zaie selektibitatean, eta unibertsitatean, aldiz, ETAren aldeko pankartak eta ekitaldiak baimendu dira.
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