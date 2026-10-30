EH Bilduk irabaziko lituzke azaroaren 29ko hauteskundeak EAEn, Soziometroaren arabera
Koalizioak 7 eserleku lortuko lituzke (2023an baino bi gehiago). PSE-EE izango litzateke bigarren indarra, 5 eserlekurekin (oraingo kopuru bera), eta EAJ hirugarren geratuko litzateke, 4 eserlekurekin (bat gutxiago). PPk, laugarren postuan, 2 eserlekuei eutsiko lieke.
Hauteskunde Orokorretarako boto-aurreikuspenaren Soziometroaren arabera, EH Bildu izango da aukera bozkatuena Euskal Autonomia Erkidegoan, baita eserleku gehien lortuko dituena ere. Koalizioak botoen % 29,1 eta 7 eserleku lortuko lituzke, hau da, 2023an EAEko hiru barrutietan lortutakoak baino bi gehiago.
Prospekzioak bigarren postuan jarri du PSE-EE, botoen % 24,7 eta 5 eserleku eskuratuta. 2023an lehenengo indarra izan zen, eserleku kopuru berarekin.
EAJ hirugarren izango litzateke azaroaren 29ko hauteskundeetan, botoen % 21,9 eta 4 eserleku lortuta. Beraz, bigarren indarra izatetik hirugarrena izatera igaroko litzateke, Kongresuan aulki bat galduta.
Soziometroak laugarren postuan jarri du PP, botoen % 12,6 eta 2 eserlekurekin, 2023ko hauteskundeetan lortutako diputatu kopuru berarekin.
Fronte Zabalak ez luke ordezkapenik lortuko EAEn, botoen % 4 eskuratuta. Aurrekoetan, Sumarrek diputatu bat eskuratu zuen. Voxek (% 4,8) eta Podemosek (% 1,5) ere ez lukete eserlekurik lortuko.
Berdinketa Araban, PSE-EE aurretik
Araban, lau indarrek eserleku bana lortuko lukete, hurrenkera honetan: PSE-EE (% 27,9), EH Bildu (% 23,7), PP (% 19,7) eta EAJ (% 15,1). Horrela, 2023ko emaitza bera eskuratuko lukete.
EH Bilduk lehenengo postua lortuko luke Bizkaian
Bizkaian, Soziometroak EH Bilduri eman dio boto eta eserleku kopuru handiena: 3 ordezkari (botoen % 25,9). PSE-EEk (% 25) eta EAJk (% 24,7) bina lortuko lituzkete, eta PPk 1 (% 13). Beraz, koalizio subiranistak eserleku bat irabaziko luke, eta Fronte Zabalak Sumarren aulkia galduko luke.
EH Bilduren garaipen argia Gipuzkoan
Gipuzkoan, EH Bildu izango litzateke lehen indarra, botoen % 36,9 eta 3 eserleku lortuta. PSE-EE izango litzateke bigarrena, botoen % 22,8 eta 2 ordezkari eskuratuta, eta EAJk eserleku bat izango luke, botoen % 20,3 jasota. Aurreko hauteskunde orokorretako emaitzekin alderatuta, EH Bilduk eserleku bat irabaziko luke, eta EAJk, berriz, bat galdu.