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EAJk "erantzukizun politiko handienak" eskatu dizkio Sanchezi, Puente ministroaren "dimisioa", kasu
EAJk Kongresuan duen bozeramaile eta Gipuzkoako zerrendaburu Maribel Vaquerok eskatu du behin Urdako (Toledo) tren istripuan gertatutakoa argituta, Pedro Sanchez Espainiako presidenteak "erantzukizun poltiko handienak" har ditzala, Garraio ministro Oscar Puenteren dimisioa kasu, nahiz eta ez duen espresuki horren izena eman. "Onartezina bada, neurriak hartu beharko ditu", azpimarratu du.
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