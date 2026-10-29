TRANSFERENTZIAK

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Ubarretxenaren esanetan, transferentzien inguruko akordio "txikiak" lantzen eta hurrengo legealdirako "ateak zabalik uzteko" lanean ari da Jaurlaritza

Iragarkia
18:00 - 20:00

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea, gaur, Radio Euskadin. Irudia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernuko sailburuak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan azaldu duenaren arabera, Garraio Ministerioarekin "akordio txiki bat" lantzen ari ziren, baina Toledoko tren istripuak "hankaz gora" utzi du dena. 

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