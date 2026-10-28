Pradalesek BABES sistema aurkeztu du, Euskadiko larrialdi guztiak modu bateratuan kudeatzeko
Segurtasunari buruz Eusko Legebiltzarrean egindako osoko bilkura monografikoan, Euskadiko segurtasuna eta babes zibila koordinatzeko aginte bakarra duen egitura aitzindaria aurkeztu du lehendakariak.
Imanol Pradales lehendakariak BABES (Berehalako Arreta Bermatzeko Euskal Sistema) sistema integral berri bat sortuko duela iragarri du asteazken honetan, segurtasunari buruz Eusko Legebiltzarrean egindako osoko bilkura monografikoan.
Sistema horrek Euskadiko larrialdiei eta segurtasunari erantzuteko gaitasun guztiak bilduko ditu lehen aldiz, aterpe operatibo eta teknologiko bakarraren menpe.
BABES: aginte eta adimen teknologikoko zentro bakarra
Babes Zibila, Itsas Salbamendua, Suhiltzaileak, Euskal Polizia (Ertzaintza eta Udaltzaingoa), osasun-zerbitzuak, tokiko eta foru erakundeak eta boluntarioak bilduko eta koordinatuko ditu sistema eragile berriak.
Ekimenak jauzi kualitatibo bat eman nahi du krisi globalen, klimatikoen eta herritarren segurtasunaren kudeaketan, aginte bakar baten eta babes-sare bateratu baten bidez.
Pradalesen hitzetan, BABES sistemak "aurrekaririk gabeko aurrerapena ekarriko du teknologiaren arloan". Sistema berriak arrisku-mapa dinamikoak, aurresateko tresnak, sentsorizazioa, ikus-entzunezko komunikazio-sistema berriak eta datuen analisia aurreikusten ditu.
Jaurlaritzaren buruak adierazi duenaren arabera, helburua da "herrialde gisa prest egotea gertakizunen aurrean", lankidetza publiko-pribatua sustatuta, kontingentzia zein hondamendi egoeren aurrean funtsezko zerbitzuen (energia, ura, telekomunikazioak eta garraioa) hornidura bermatzeko.
Euskadiren egungo egoeraren diagnostikoan, Eusko Legebiltzarreko osoko bilkura monografikoan, lehendakariak "etorkizuneko Euskal Etxea eraikitzeko" segurtasunaren lau zutabe izendatu ditu, hala nola bizikidetza, Euskal Polizia, autobabesa eta adikzioen eta gaixotasun mentalen prebentzioa. BABES, larrialdietako sistema integratu berria, hirugarren zutabearen barruan aurkeztu du.
Euskal Polizia indartzea eta berrikuntza operatiboa
Poliziaren alorrean, Pradalesek Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko Euskal Polizia eredu bateratua finkatzeko beharra azpimarratu du. Pradalesek iragarri du enplegu planak 2030erako Ertzaintzan 8.000 agente izatera iristea aurreikusten duela, kalean hurbileko presentzia handiagoa lehenesteko.
Era berean, hobekuntza teknologikoak eta berehalako materialak iragarri ditu, besteak beste, bideozaintzako sistema dinamikoak eta erabakiak hartzeko AAko programak inplementatzea, gidatzeko eta armak erabiltzeko simulagailu mugikor berriak, eta Polizia Zientifikoko laborategiak robotizatzea.
Bizikidetza, aginte demokratikoa eta osasun mentala
Elkarbizitzaren atalean, Pradalesek aginte demokratikoa defendatzeko dei irmoa egin du, "aginte zuhurrez eta inposaketan erori gabe", eta zerbitzu publikoetako profesionalekiko (Polizia, Osasun eta Hezkuntza) errespetu zibikoa eskatu. Gainera, gogor gaitzetsi ditu Bilbon eta Eskoriatzan izandako indarkeriazko jokabideak, asaldura soziala eta istiluak.
Azkenik, euskal estrategiak ahulguneen aurreko prebentzio komunitarioa jorratuko duela azaldu du, eta adierazi du arreta berezia jarriko dela osasun mentalean, adikzio digitaletan eta substantzia estupefaziente berrien kontsumoan, Osasun eta Segurtasun sailak koordinatuta.