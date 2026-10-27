EHKSk Bilboko istiluetan parte hartu ez zuela dio: "Quiles ez etortzea lortu zenean, helburuak beteta zeuden"
Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) atzo Bilbon izandako istiluetatik aldendu da, eta Vito Quiles asaldatzailearen presentziaren aurkako mobilizazioetara mugatu du bere jarduna.
Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) atzo Bilbon izandako istiluetatik aldendu da, eta Vito Quiles irabiagailuaren presentziaren aurkako mobilizazioetara mugatu du bere jarduna.
EHKSk ohar bat argitaratu du X-ko bere kontuan. Bertan azaldu duenez, atzo arratsaldean Quilesen aurkako bi mobilizazio egin ziren, "Deustun istilurik izan gabe amaitu zirenak", "erantzun antifaxistaren indarrari" esker Vito Quiles asaldatzailea Bilbora joan ez zelako.
"Hori izan zen gure ekarpena eta atzoko egunean gure parte hartzea", dio Mugimendu Sozialistaren alderdi politikoak, eta azpimarratu du "atzoko mobilizazioak amaitu ondoren, Vito Quiles ez etortzea lortu zenean, helburuak beteta zeudela".
Istiluei dagokienez, EHKSk Europako beste toki batzuetan gertatzen ari diren istiluekin lotu ditu. Istilu horiek, bere ustez, "nazioarteko testuinguru nahasi batekin, langile klasearen pobretzearekin, gerra eta faxismoaren gorakadarekin eta teknologia berrien eta sare sozialen erabilerarekin" dute zerikusia.