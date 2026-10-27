ErNEk Alfonso Garaikoetxea kargugabetzea eskatu du, Bilboko istiluak direla eta
Sindikatuak gertatutakoa sakon ikertzeko eskatu du, eta polizia-dispositiboen plangintzan eta kudeaketan gabeziak egon direla salatu du.
ErNE Ertzaintzako sindikatuak Alfonso Garaikoetxea Ertzaintzaren buruak dimititzea eskatu du, Bilbon izandako istilu larrien harira. Sindikatuak zalantzan jarri du polizia-dispositiboen plangintza eta kudeaketa, eta ardurak eskatu dizkie Ertzaintzako arduradunei.
ErNEk gogor gaitzetsi ditu indarkeriazko ekintzak, eta gertatutakoa sakon ikertzeko eskatu du, erantzuleak identifikatzeko. Hala ere, uste du istiluen aurrean egindako polizia-kudeaketaren inguruan ere ardurak argitu behar direla.
Prebentzioa eta plangintza hobetzea eskatu du
Sindikatuaren arabera, ekitaldi bat bertan behera uzteak ez ditu arriskuak desagerrarazten. ErNEren ustez, aurrea hartzea, informazioa izatea eta egoki plangifikatzea funtsezkoak dira ertzainei segurtasuna bermatzeko.
Gainera, sindikatuak adierazi du urteak daramatzala erabaki okerrak eta Herrizaingo arloaren kudeaketan dauden gabeziak salatzen.
Horregatik, ErNEren iritziz, Alfonso Garaikoetxeak orain arte egindako kudeaketa ez da egokitu Ertzaintzaren beharrei, eta dimiti dezala eskatu du. Sindikatuak ohartarazi du erabakiak hartzen dituztenen akatsek ezin dietela kalterik eragin lehen lerroan lanean ari diren ertzainei.
ESANek ere azalpenak eta prebentzio-neurriak eskatu ditu
ESANek premiazko bilera egitea eskatu dio Segurtasun Sailari, Bilbon izandako istiluetan Ertzaintzak zabaldutako polizia-dispositiboari buruzko azalpenak eskatzeko.
Gertatutakoa argitzeaz gain, Ertzaintzaren jarduteko moduak berrikustea, indarkeria-gertaerei aurrea hartzea eta datozen hilabeteetan aurreikusten diren elkarretaratze eta mobilizazioei aurre egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak bermatzea eskatu du.
ESANek prebentzio-neurriak hartzeko eta, gabeziak egon direla egiaztatzen bada, erantzukizunak argitzeko ere eskatu du. Sindikatuaren arabera, plangintza egokia funtsezkoa da bai ertzainen bai herritarren segurtasuna bermatzeko.