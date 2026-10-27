El sindicato ErNE ha exigido la dimisión de Alfonso Garaikoetxea, jefe de la Ertzaintza, tras los graves disturbios registrados en Bilbao. La organización sindical cuestiona la planificación y la gestión de los dispositivos policiales de la Ertzaintza y reclama responsabilidades a quienes están al frente del cuerpo.

ErNE ha condenado los actos violentos y ha pedido una investigación exhaustiva para identificar a sus responsables. No obstante, considera que también deben depurarse responsabilidades por la gestión policial de los incidentes.

Reclama más previsión en los dispositivos

El sindicato sostiene que la cancelación de un acto no elimina los riesgos y defiende que la anticipación, la información y una planificación adecuada son fundamentales para garantizar la seguridad de los agentes.

Además, afirma que lleva años denunciando decisiones que considera equivocadas y deficiencias en la gestión del área de Protección Ciudadana.

Por ello, ErNE considera que la trayectoria de Alfonso Garaikoetxea al frente de sus responsabilidades no responde a las necesidades de la Ertzaintza y exige su dimisión. El sindicato advierte de que los errores en la toma de decisiones no pueden seguir teniendo consecuencias para los agentes que trabajan en primera línea.

ESAN también pide explicaciones y medidas preventivas

El sindicato ESAN ha anunciado que solicitará una reunión urgente con el Departamento de Seguridad para pedir explicaciones sobre el dispositivo policial desplegado durante los disturbios en Bilbao.

Además de aclarar lo ocurrido, reclama revisar las formas de actuación de la Ertzaintza, anticiparse a posibles escenarios de violencia y garantizar los medios humanos y materiales necesarios ante las concentraciones y movilizaciones previstas para los próximos meses.

ESAN exige también que se adopten medidas preventivas y se depuren responsabilidades si se acreditan deficiencias. El sindicato subraya que una planificación adecuada es clave para proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía.