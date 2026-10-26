Las marchas contra Vito Quiles terminan con cargas policiales, coches y contenedores ardiendo y una veintena de detenidos
Varios contenedores, media docena de coches y una moto policial han sido incendiadas en los altercados provocados por varios grupos en Deusto y el centro de Bilbao tras la cancelación del acto del agitador ultraderechista Vito Quiles.
Al menos media docena de coches y una moto han sido incendiados en Deusto durante los incidentes ocurridos tras las protestas antifascistas contra el acto del agitador ultra Vito Quiles, que él mismo ha suspendido ante posibles altercados. También se han quemado diversos contenedores de basura y uno de obra en las inmediaciones del campus universitario de Deusto. Hasta el momento, la Ertzaintza ha detenido a una veintena de personas.
Dos marchas en rechazo al acto de Quiles, previsto para las 19:00 horas, han partido este lunes por la tarde de diferentes puntos del barrio bilbaíno para confluir cerca de la Universidad de Deusto, donde se ha realizado una concentración con pancartas en las que se leía: 'Euskal Herrian Faxismoari Ez (No al fascismo en Euskal Herria)' y 'Probokatzaile faxisten aurka klase batasuna' (Contra los provocadores fascistas, unidad de clase).
En las inmediaciones del campus, cerrado ante la previsión de incidentes, varias personas que participaban en las protestas, muchos de ellos vestidos de negro y con capuchas, han tirado cohetes y petardos, y han quemado varios contenedores, uno de obra en la calle Francesc Maciá, y varios de basura en la Avenida Lehendakari Agirre. En esta última calle se han quemado también al menos media docena de vehículos.
Poco antes de las 20:00 horas, la Ertzaintza se ha desplegado en la Avenida Lehendakari Agirre y ha cargado contra las personas ahí concentradas. En este momento hay 16 detenidos, “muchas de ellos menores de edad”, según ha adelantado Bingen Zupiria, consejero de Seguridad.
Incidentes en Bilbao
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los incidentes han sido provocados por un grupo de personas que ha participado en las marchas en protesta por el acto de Quiles. Este grupo se ha dirigido a la Ertzain-etxea de Deusto "con piedras" y han dado fuego a una moto de la Policía Municipal de Bilbao.
Las fuentes han explicado que ha sido el propio Quiles quien ha suspendido el acto. Este ha llamado a las 14:00 horas a la Ertzaintza para pedir sondear la posibilidad de trasladar el acto a otro lugar. Sin embargo, el Departamento de Seguridad "le ha comunicado claramente" que no había otra alternativa y, a las 16:06 horas, ha comunicado por escrito que renunciaba a celebrar el acto.
El Departamento de Seguridad ha señalado que "todo hace pensar" que quienes están provocando incidentes "actúan de manera premeditada con la única intención de causar disturbios".
ErNE denuncia que el operativo policial se ha desmontado “precipitadamente”
El Sindicato Independiente de la Policía Vasca, ErNE, considera "especialmente grave" que un dispositivo policial previamente planificado y desplegado para hacer frente a una situación de riesgo conocida se haya comenzado a desmontar con una "precipitación difícilmente justificable".
Por ello, ha exigido explicaciones y responsabilidades a la cúpula policial por la gestión del dispositivo de seguridad desplegado durante la jornada. "La cancelación de un acto no supone automáticamente la desaparición del riesgo, especialmente cuando existen concentraciones numerosas, un ambiente de tensión y posibilidades evidentes de que se produzcan incidentes", ha argumentado.
Reacciones políticas
El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, ha calificado de "inaceptables" los graves incidentes provocados "por la izquierda radical" en Bilbao, y ha afirmado que "ojalá, por una vez, los partidos que nunca condenan este tipo de comportamientos, lo hagan". "El fascismo no entiende de ideologías", ha añadido, para expresar su "total apoyo a la Ertzaintza y a la Policía Municipal".
Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Río, ha expresado su rechazo absoluto a los "lamentables" hechos que han tenido lugar en Bilbao, tras las "ejemplares respuestas populares, pacíficas y democráticas de hoy". "La izquierda soberanista no comparte estas actuaciones y se solidariza con la población afectada", ha concluido la edil abertzale.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha condenado "los actos vandálicos" de esta tarde y ha añadido que "la respuesta ante una provocación nunca puede ser la violencia".
El PP vasco ha expresado su "más enérgica" condena de los altercados protagonizados "por radicales que hacen del enfrentamiento, la violencia y la delincuencia su modo de actuar". "En una sociedad democrática no tienen cabida ni este tipo de actos, ni ponerse de perfil para evitar su condena", ha manifestado el PP.