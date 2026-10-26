El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, ha calificado de "inaceptables" los graves incidentes provocados "por la izquierda radical" en Bilbao, y ha afirmado que "ojalá, por una vez, los partidos que nunca condenan este tipo de comportamientos, lo hagan". "El fascismo no entiende de ideologías", ha añadido, para expresar su "total apoyo a la Ertzaintza y a la Policía Municipal".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Río, ha expresado su rechazo absoluto a los "lamentables" hechos que han tenido lugar en Bilbao, tras las "ejemplares respuestas populares, pacíficas y democráticas de hoy". "La izquierda soberanista no comparte estas actuaciones y se solidariza con la población afectada", ha concluido la edil abertzale.

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha condenado "los actos vandálicos" de esta tarde y ha añadido que "la respuesta ante una provocación nunca puede ser la violencia".

El PP vasco ha expresado su "más enérgica" condena de los altercados protagonizados "por radicales que hacen del enfrentamiento, la violencia y la delincuencia su modo de actuar". "En una sociedad democrática no tienen cabida ni este tipo de actos, ni ponerse de perfil para evitar su condena", ha manifestado el PP.