Zupiria alerta de un contagio de la agitación europea y condena los actos violentos en Bilbao

El consejero de Seguridad ha advertido que parece que se ha querido emular la agitación reciente en otros lugares de Europa y de España en los disturbios de Bilbao. Ha rechazado esta vuelta a una violencia que se creía olvidada y ha exigido a la Ertzaintza que actúe conforme a la ley para detener a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Además, ha reclamado un compromiso claro y generalizado de condena frente a estos incidentes, subrayando que “no existe ningún fin que justifique el uso de la violencia”.