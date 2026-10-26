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Zupiria alerta de un contagio de la agitación europea y condena los actos violentos en Bilbao

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad ha advertido que parece que se ha querido emular la agitación reciente en otros lugares de Europa y de España en los disturbios de Bilbao. Ha rechazado esta vuelta a una violencia que se creía olvidada y ha exigido a la Ertzaintza que actúe conforme a la ley para detener a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. Además, ha reclamado un compromiso claro y generalizado de condena frente a estos incidentes, subrayando que “no existe ningún fin que justifique el uso de la violencia”.

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