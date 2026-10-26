El consejero de Universidades, sobre el cierre de Deusto: "Resulta kafkiano que la vida de Bilbao pueda verse alterada por una sola persona"

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha afirmado que no le parece "correcta" la decisión de la Universidad de Deusto de suspender su actividad esta tarde por la convocatoria de un acto del agitador de ultraderecha Vito Quiles.



"Resulta kafkiano que la vida de toda una capital pueda verse alterada por la presencia en ella de una sola persona, de un provocador profesional, sí, pero una única persona", ha añadido Pérez Iglesias en declaraciones distribuidas por su Departamento.



El consejero ha recordado que el pasado 23 de febrero tampoco le pareció correcta la decisión de cerrar los centros del campus de Araba de EHU con motivo de una convocatoria por parte de Vox. Así, defiende que su opinión es la misma en el caso de la Universidad de Deusto ante una convocatoria "de naturaleza similar, en relación con la cual se prevén incidentes violentos".



Colectivos antifascistas y estudiantiles han convocado dos movilizaciones para esta tarde en el entorno de la Universidad de Deusto en protesta por el acto convocado por Vito Quiles, quien finalmente ha desconvocado el acto anunciado.



El centro académico, en "coordinación permanente con la Ertzaintza" y "siguiendo sus indicaciones y para proteger la seguridad de la comunidad universitaria", ha decidido suspender toda la actividad en el campus de Bilbao desde las 14:00 horas y proceder a su cierre preventivo por la tarde.