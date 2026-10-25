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El PNV reclamará en Madrid que se respete el nuevo Estatuto que se acuerde en Euskadi

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GRAFCAV1057. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 25/10/2026.- La portavoz del Grupo Vasco y candidata del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero (c) acompañada de los candidatos de Álava, Gorka Urtaran (d), y Bizkaia, Idoia Sagastizabal (i), hace declaraciones este sábado en San Sebastián en el marco del 47 aniversario del Estatuto de Gernika. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

Última actualización

La candidata de EAJ-PNV por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, acompañada por los cabezas de lista de Bizkaia y Araba, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, ha rememorado el 47 aniversario del Estatuto de Gernika. Vaquero ha señalado que los jeltzales trabajarán en Madrid para que el Estado desarrolle por completo el texto vigente y para que “el Congreso no sea un muro” y acepte el nuevo Estatuto “que se acuerde en Euskadi”.

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