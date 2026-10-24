Estatuto de Gernika
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De Andrés ve el Estatuto de Gernika como fórmula de consenso y dice que "ser vasco es una forma de éxito de ser español"

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El presidente del partido en el País Vasco, Javier de Andrés, durante su intervención este sábado ante el árbol de Gernika, donde el PP conmemora en la Casa de Juntas de Gernika el aniversario del Estatuto vasco, que cumple 47 años. EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gernikako Estatutua adostasunerako formula gisa ikusten du De Andresek, eta "euskalduna izatea espainiarra izateko modu arrakastatsua" dela dio

EITB

Última actualización

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reivindicado este sábado el Estatuto de Gernika como una "fórmula de consenso y convivencia" entre "los vascos y de Euskadi con el conjunto de España" y ha asegurado que "ser vasco es una forma de éxito de ser español". De Andrés ha realizado estas declaraciones durante el acto que el Partido Popular celebra anualmente junto al Árbol de Gernika con motivo del aniversario del Estatuto de Autonomía, donde ha señalado que dicho estatuto integra "los fueros dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestro organismo jurídico".

PP Vasco Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

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