El problema de la vivienda vuelve a centrar el debate en la sesión del control del Parlamento Vasco
El problema de la vivienda ha vuelto a centrar el debate en la sesión del control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco, donde el Gobierno Vasco ha puesto en valor el pacto fiscal acordado por PNV y PSE en materia de vivienda, mientras los grupos de la oposición, entre ellos EH Bildu, han acusado al Ejecutivo de "inacción".
Durante su intervención en el pleno, el portavoz de EH Bildu en la Cámara vasca Pello Otxandiano ha reprochado al Gobierno Vasco que en los últimos diez años no se han hecho Planes Territoriales Sectoriales de Vivienda.
"Esto es una verdad empírica incuestionable y yo creo que la política adulta, responsable y honesta exige asumir las responsabilidades de la acción del gobierno, en este caso de la inacción del gobierno durante los últimos diez años", ha añadido, para subrayar a continuación que el "embudo" para la construcción de viviendas no está en la acción municipal, sino en el Ejecutivo autonómico.
Por su parte, Pradales ha defendido la gestión de su gobierno y de los partidos que lo integran en materia de vivienda. "El último ejemplo es el de ayer; el acuerdo fiscal entre el PNV y el PSE para dar un nuevo impulso a la política de vivienda", ha manifestado, en referencia al acuerdo tributario entre 'jeltzales' y socialistas para abaratar el alquiler y sacar al mercado viviendas vacías.
En ese sentido, Pradales ha emplazado a EH Bildu a salir de "la pancarta y el eslogan" para posicionarse y decir si está "a favor o en contra" del acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE-EE para abaratar los alquileres y fomentar la salida de pisos vacíos al mercado.
Valoración "muy positiva" del acuerdo fiscal
Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha criticado el pacto fiscal porque, a su juicio, beneficia a quienes siguen viviendo de alquilar viviendas.
A esto ha respondido el consejero de Vivienda Denis Itxaso alabando el acuerdo alcanzado este jueves por PNV y PSE. Ha explicado que las medidas establecen beneficios fiscales a quienes pongan sus propiedades en alquiler dentro de los precios marcados por los índices de referencia, además de reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) a los jóvenes e introducir más recargos a quienes acumulan viviendas o las explotan como pisos turísticos.
¿En qué consiste el pacto fiscal acordado por PNV y PSE?
PNV y PSE-EE, socios de gobierno en las tres diputaciones forales, han llegado este jueves a un acuerdo para implementar varias medidas fiscales en materia de vivienda, en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad vasca y ante la cercanía de una huelga general convocada por esta razón.
El acuerdo combina incentivos para el alquiler con impuestos para grandes propietarios. Entre otras medidas, el acuerdo prevé reducir impuestos a los propietarios que alquilen a jóvenes o a jóvenes que deciden comprar y aumentarlos a partir de la compra de la tercera vivienda.
Compra de viviendas en Benta Berri en Donostia
Durante su intervención en el Parlamento Vasco, Itxaso se ha referido también a la operación de Benta Berri, en Donostia, en la que el Gobierno Vasco ha comprado a un fondo de inversión 510 viviendas que en su día fueron de alquiler protegido, lo que garantiza a las familias que seguirán en sus domicilios.
Ha agradecido a los vecinos su paciencia y confianza en la negociación del Gobierno Vasco a pesar de que "hay quien les invitó a tomar otro camino".
Ha advertido de que el Gobierno Vasco no puede comprar vivienda a cualquier precio, por lo que no cabe "convertir cada conflicto en una exigencia de compra inmediata", y que, en ocasiones, esto "puede perjudicar a quien se pretende defender".