El problema de la vivienda vuelve a centrar el debate en la sesión del control del Parlamento Vasco

El problema de la vivienda ha vuelto a centrar el debate en la sesión del control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco, donde el Gobierno Vasco ha puesto en valor el pacto fiscal acordado por PNV y PSE en materia de vivienda, mientras los grupos de la oposición, entre ellos EH Bildu, han acusado al Ejecutivo de "inacción".

Durante su intervención en el pleno, el portavoz de EH Bildu en la Cámara vasca Pello Otxandiano ha reprochado al Gobierno Vasco que en los últimos diez años no se han hecho Planes Territoriales Sectoriales de Vivienda.

"Esto es una verdad empírica incuestionable y yo creo que la política adulta, responsable y honesta exige asumir las responsabilidades de la acción del gobierno, en este caso de la inacción del gobierno durante los últimos diez años", ha añadido, para subrayar a continuación que el "embudo" para la construcción de viviendas no está en la acción municipal, sino en el Ejecutivo autonómico.



Por su parte, Pradales ha defendido la gestión de su gobierno y de los partidos que lo integran en materia de vivienda. "El último ejemplo es el de ayer; el acuerdo fiscal entre el PNV y el PSE para dar un nuevo impulso a la política de vivienda", ha manifestado, en referencia al acuerdo tributario entre 'jeltzales' y socialistas para abaratar el alquiler y sacar al mercado viviendas vacías.

En ese sentido, Pradales ha emplazado a EH Bildu a salir de "la pancarta y el eslogan" para posicionarse y decir si está "a favor o en contra" del acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE-EE para abaratar los alquileres y fomentar la salida de pisos vacíos al mercado.