Dos personas detenidas en los incidentes por la protesta ante el desahucio de una familia en Vitoria-Gasteiz

Cientos de personas se han concentrado desde primera hora de esta mañana en el barrio de Sansomendi, en Vitoria-Gasteiz, para impedir el desahucio de una familia de ocho personas (entre ellas seis menores de edad) previsto para esta mañana en la Avenida de los Huetos.

Al menos dos personas han sido detenidas, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y hay además varias personas heridas.

La Ertzaintza ha desplegado un importante dispositivo policial y ha cargado en varias ocasiones con pelotas de foam contra los jóvenes concentrados, entre empujones, porrazos y gritos, para deshacer el muro popular y abrir un pasillo hasta el portal por el que pueda acceder la comitiva judicial.

El desahucio estaba previsto para las 10:30 horas, aunque a las 11:00 horas continuaban a la espera de la comitiva judicial.

Minutos antes de las 12:00 horas han desalojado a los manifestantes que continuaban en el portal y han procedido a su identificación. En ese momento se han vuelto a registrar momentos de tensión.

Menores de los institutos de la zona se han unido a la protesta, incluidos alumnos de los centros donde cursan sus estudios los menores afectados por el desahucio.

Se trata de una familia cuyo contrato de alquiler ha finalizado y que no ha logrado encontrar una vivienda en Vitoria para mudarse.

Ayer, jueves, se instalaron delante de la casa varias decenas de jóvenes en tiendas de campaña, donde han pasado la noche a la espera del lanzamiento, convocados por el Sindicato Socialista de Vivienda.