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Ayuso al PSOE y Más Madrid: "Milei no ha salido de una herriko taberna o de una casa okupa, como sus socios"
PSOE y Más Madrid han criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se reúna "con lunáticos" más veces que con los profesores de la educación pública en huelga, haciendo referencia al presidente de Argentina. Ayuso ha censurado "lecciones" de un PSOE que es "el partido del amor de pago".
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