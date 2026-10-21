La Comisión de Valoración reconoce 60 nuevas víctimas y plantea declarar centros policiales de tortura como lugares de memoria

La Comisión de Valoración de víctimas de la violencia por motivación político ha reconocido a 60 nuevas víctimas. Asimismo, ha propuesto declarar como lugares de memoria los centros policiales donde se practicaron torturas, entre ellos, los cuarteles de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián) y la Salve (Bilbao) y las sedes de la Policía Nacional de Indautxu (Bilbao) y Amara (San Sebastián).

La comisión de valoración sobre las víctimas de la violencia policial ocurrida entre 1978 y 1999 ha presentado el sexto informe en el Parlamento Vasco, en el que ha reconocido que, de las 60 nuevas víctimas, la mayoría, 54, sufrieron malos tratos o torturas, y una de ellas murió a causa de estas.

Según el informe, otros 4 recibieron disparos de bala; a tres de ellos les dispararon las fuerzas de seguridad estatales, y al otro los grupos parapolizales. También han reconocido como víctimas a dos heridos por el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza.

Con estos 60 nuevos casos, son ya 305 las víctimas reconocidas, según ha explicado en la cámara la presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda. Desde la Comisión han reivindicado que no se atrase más el acto de reconocimiento colectivo y han añadido una nueva demanda: que se conviertan en espacio de memoria los centros que una y otra vez aparecen como lugares de tortura.

"Venimos constatando que hay determinados centros de detención que aparecen y reaparecen, una y otra vez, como lugares en que se practicó la tortura de una severa gravedad", subraya el informe. Con excepción de la sede de la Policía en San Sebastián, que fue traslada de ubicación, los otros tres centros policiales siguen operativos actualmente.

Casos recogidos en el informe

Entre los casos recogidos en el documento se encuentra el de E.M.S., detenido en 1982, trasladado primero al cuartel del barrio donostiarra del Antiguo y después a la Dirección General de Madrid, tras permanecer 9 días incomunicado. El informe sostiene que durante su detención fue torturado y humillado, y que a los tres días de quedar en libertad falleció tras mostrar un "notorio deterioro físico, agotamiento, dolor corporal y miedo", además de una "importante afectación psicológica con estado de confusión y alucinaciones".

El otro fallecido incluido en el informe es un miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que en noviembre de 1978 la Guardia Civil mató a tiros en Arrasate por disparos de los guardias civiles que perseguían a su comando tras un atentado en Aretxabaleta.

El informe detalla profusamente casos de torturas e incide en la que se ejercía específicamente a las mujeres, a las que se sometía a amenazas y malos tratos de tipo sexual.

Balmaseda ha indicado que quedan pendientes de analizar 284 expedientes, por lo que cree que la labor de valoración podría finalizar en 2028.