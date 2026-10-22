Será noticia: proceso interno del PNV, protestas en Francia y huelga por la vivienda

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 22 de octubre de 2026:

- Proceso interno del PNV: Las bases del PNV han empezado este miércoles a votar las candidaturas a las Juntas Generales y, en Bizkaia, Elixabete Etxanobe e Ibone Bengoetxea han logrado apoyos suficientes ya pasar a la segunda ronda de estas primarias, con clara ventaja de la segunda.

- Protesta sen Francia: La Prefectura de París ha anunciado que ha prohibido las manifestaciones y concentraciones en algunas zonas de la capital francesa, en particular en el centro de la ciudad, durante prácticamente todo el día de hoy, 22 de octubre, por el temor de que se produzcan disturbios "en un contexto social reivindicativo de alta tensión".

- Huelga por la vivienda: Los sindicatos darán una rueda de prensa para presentar la huelga que han convocado para el 11 de noviembre en Euskal Herria. Por un lado, presentarán el contenido y las reivindicaciones acordadas, y por otro lado, el cartel y las movilizaciones que han organizado para la jornada de protesta.