Albiste izango dira: EAJren barne prozesua, protestak Frantzian eta etxebizitzaren aldeko greba
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 22ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- EAJren barne prozesua: EAJko oinarriak asteazken honetan hasi dira Batzar Nagusietarako hautagaitzak bozkatzen, eta, Bizkaian, Elixabete Etxanobek eta Ibone Bengoetxeak babes nahikoa lortu dute bigarren errondara pasatzeko, EITB MEDIAk jakin ahal izan duenez.
- Protestak Frantzian: Pariseko Prefekturak iragarri du gaur Frantziako hiriburuan manifestazio eta elkarretaratzeak egitea debekatu duela, "tentsio altuko testuinguru sozial aldarrikatzaile batean" istiluak izango diren beldur.
- Etxebizitzaren aldeko greba: Sindikatuek agerraldi publikoa egingo dute azaroaren 11rako Euskal Herrirako deitu duten greba orokorraren harira. Bertan, alde batetik, sindikatuen artean adostutako edukiak eta aldarrikapenak plazaratuko dituzte, eta bestetik, kartela eta azaroaren 11rako adostu diren mobilizazioak ezagutzera emango dituzte