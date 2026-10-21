El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo por la ley de nietos

El Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles por amplia mayoría no admitir a trámite el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las próximas elecciones generales para los nacionalizados por la ley de nietos que no demuestren que son descendientes de exiliados.

Así lo ha acordado el Pleno de la corte de garantías este miércoles, con 10 votos en contra y 2 a favor de la admisión, después de estudiar el recurso de amparo interpuesto la pasada semana.

Según han informado fuentes jurídicas, el motivo es que el recurso es prematuro porque aún no se ha agotado la vía de la jurisdicción ordinaria en el Supremo.

El Supremo dio un plazo a las personas afectadas por la ley de nietos para personarse y formular alegaciones contra la suspensión cautelar, que termina este jueves. Por ello, la mayoría del Constitucional entiende que no se puede intervenir en este momento ya que es un procedimiento en curso en el Alto Tribunal.