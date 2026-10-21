Lluís Puig ya está en Cataluña y se incorporará este jueves como diputado de Junts en el Parlament, nueve años después del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Así lo han confirmado a EFE fuentes de la formación.

El exconseller de Cultura ha anunciado su regreso este miércoles a primera hora a través de un mensaje en la red social X. "Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017", ha escrito.

Puig acudirá este jueves a la Cámara catalana y podrá participar en el pleno que se celebra esta semana.

Rull recibirá a Puig en la entrada del Parlament

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha explicado en declaraciones a RAC1 que recibirá a Puig a las 15:00 horas en la entrada de la Cámara. Posteriormente, la Mesa le ofrecerá una recepción.

Como ha hecho en otras ocasiones con diputados que han estado ausentes por una baja, Rull prevé darle la palabra antes del inicio de la sesión plenaria.

"Su ausencia no ha sido por casualidad sino por una situación de represión política y judicial clarísima", ha afirmado el presidente del Parlament.

El Supremo levantó las órdenes de detención

El regreso de Puig se produce después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmara el pasado lunes el levantamiento de las órdenes de detención contra él, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín. La decisión no supone, por el momento, la aplicación de la amnistía a los tres.

Retirarán el lazo amarillo del hemiciclo

Este jueves también se retirará el lazo amarillo que, desde el inicio de la legislatura, ha recordado en el hemiciclo la ausencia de Puig y la del también diputado de Junts Carles Puigdemont.