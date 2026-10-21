Lluis Puig Kataluniara itzuli da, eta ostegunean hartuko du berriro eserlekua Parlamentuan
Junts alderdiko Kultura kontseilari ohiak bederatzi urte eman ditu Kataluniatik kanpo, 2017ko urriaren 1eko erreferendumaren ostean. Ostegun honetan parte hartuko du Parlamentuko osoko bilkuran, eta Josep Rull ganberako presidenteak harrera egingo dio.
Lluis Puig Kataluniara itzuli da, eta ostegun honetan hartuko du berriro Junts alderdiko diputatu gisa dagokion eserlekua Kataluniako Parlamentuan. 2017ko urriaren 1eko erreferendumaren ostean Kataluniatik kanpo bederatzi urte eman ondoren itzuli da. Hala jakinarazi diote EFE albiste-agentziari alderdiko iturriek.
Kultura kontseilari ohiak asteazken goizaldean iragarri du itzulera, X sare sozialean argitaratutako mezu baten bidez. "Iritsi da unea. Gaur Terrassako Cants de la Llibertat ekitaldira joango naiz, jaio eta duela bederatzi urtera arte bizi izan nintzen nire herrira. Eta bihar, Parlamentura; 2017ko urriaren 27an alde egin nuen handik", idatzi du.
Hala, Puig ostegun honetan joango da Parlamentura, eta aste honetan egingo den osoko bilkuran parte hartu ahal izango du.
Rullek Parlamentuko sarreran egingo dio harrera
Josep Rull Parlamentuko presidenteak RAC1 irratian azaldu duenez, 15:00ak aldera egingo dio harrera Puigi ganberako sarreran. Ondoren, Parlamentuko Mahaiak ere harrera egingo dio.
Diputatu bat bajan egon denean aurretik egin izan duen bezala, Rullek hitza ematea aurreikusi du, osoko bilkura hasi aurretik.
"Ez zen kasualitatez egon kanpoan; jazarpen politiko eta judizial argi baten ondorioz baizik", adierazi du Parlamentuko presidenteak.
Auzitegi Gorenak indarrik gabe utzi zituen atxilotzeko aginduak
Puigen itzulera Pablo Llarena Auzitegi Goreneko epaileak astelehen honetan hartutako erabakiaren ondoren iritsi da. Llarenak indarrik gabe utzi zituen Puig, Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohia eta Toni Comín kontseilari ohia atxilotzeko aginduak. Hala ere, oraingoz ez die amnistia legea aplikatu hirurei.
Zinta horia kenduko dute Parlamentuko hemiziklotik
Ostegun honetan, halaber, zinta horia kenduko dute Parlamentuko hemiziklotik. Legegintzaldia hasi zenetik, Puigen eta Carles Puigdemont Junts alderdiko beste diputatuaren ausentzia gogorarazteko egon da han zinta.