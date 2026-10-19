KATALUNIAKO PROZESUA

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Puigdemont atxilotzeko agindua bertan behera utzi du Auzitegi Gorenak

Pablo Llarena magistratuak ebatzi du Puigdemont Generalitateko presidente ohiari eta Antoni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohiei amnistia aplikatu diezaiekeela diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituagatik, Auzitegi Konstituzionalak Dolors Bassa kontseilari ohiari babes helegitea onartu eta doktrina ezarri egin baita. 

WATERLOO (Belgium), 06/10/2026.- Former Catalan regional president Carles Puigdemont delivers an institutional statement at the Casa de la Republica in Waterloo, Belgium, 06 October 2026. Spains Supreme Court lifted the arrest warrant against Puigdemont earlier in the day after the Constitutional Court ruled that the amnesty law applies to embezzlement linked to the Catalan independence process, paving the way for his return to Spain after nearly nine years in Belgium. (Bélgica, España) EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
Carles Puigdemont, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohia atxilotzeko agindua bertan behera uzteko erabakia berretsi du gaur, astelehena, Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak. Neurriak Antoni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohiei ere eragingo die. Hortaz, Puigdemont, Comin eta Puigen aurkako prozedura judiziala amaitzetik gertuago dago. 

Llarenak, gaurko autoan, ebatzi du Puigdemont, Comin eta Puig Kataluniako buruzagi politiko ohiei amnistia aplikatu diezaiekeela diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituagatik, Auzitegi Konstituzionalak Dolors Bassa kontseilari ohiari babes helegitea onartu eta doktrina ezarri egin baitu. 

Hala ere, Llarenak zehaztu du gaurko autoak atxiloketa aginduak bertan behera uztea dakarrela, baina sumarioa ez dela itxiko; izan ere, hainbat helegiteren zain dago. 

Bestalde, Llarenak argi utzi du bere gogoaren kontra aplikatu duela Konstituzionalak ezarritako doktrina. Are gehiago, nabarmendu du ez datorrela bat Konstituzionalaren arrazoiekin, eta diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua amnistia legetik kanpo uztea defendatu du berriro ere. 

Halaber, Auzitegi Konstituzionala gogor kritikatu du, eta "neurritasun falta" leporatu. 

Pasa den urriaren 7an eman zion agindua Konstituzionalak Gorenari, dirua bidegabe erabiltzearen delituari amnistia aplikatzeko.

Carles Puigdemont Auzitegi Gorena Kataluniako prozesuaren epaiketa Politika

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