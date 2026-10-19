Puigdemont atxilotzeko agindua bertan behera utzi du Auzitegi Gorenak
Pablo Llarena magistratuak ebatzi du Puigdemont Generalitateko presidente ohiari eta Antoni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohiei amnistia aplikatu diezaiekeela diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituagatik, Auzitegi Konstituzionalak Dolors Bassa kontseilari ohiari babes helegitea onartu eta doktrina ezarri egin baita.
Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohia atxilotzeko agindua bertan behera uzteko erabakia berretsi du gaur, astelehena, Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak. Neurriak Antoni Comin eta Lluis Puig kontseilari ohiei ere eragingo die. Hortaz, Puigdemont, Comin eta Puigen aurkako prozedura judiziala amaitzetik gertuago dago.
Llarenak, gaurko autoan, ebatzi du Puigdemont, Comin eta Puig Kataluniako buruzagi politiko ohiei amnistia aplikatu diezaiekeela diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituagatik, Auzitegi Konstituzionalak Dolors Bassa kontseilari ohiari babes helegitea onartu eta doktrina ezarri egin baitu.
Hala ere, Llarenak zehaztu du gaurko autoak atxiloketa aginduak bertan behera uztea dakarrela, baina sumarioa ez dela itxiko; izan ere, hainbat helegiteren zain dago.
Bestalde, Llarenak argi utzi du bere gogoaren kontra aplikatu duela Konstituzionalak ezarritako doktrina. Are gehiago, nabarmendu du ez datorrela bat Konstituzionalaren arrazoiekin, eta diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua amnistia legetik kanpo uztea defendatu du berriro ere.
Halaber, Auzitegi Konstituzionala gogor kritikatu du, eta "neurritasun falta" leporatu.
Pasa den urriaren 7an eman zion agindua Konstituzionalak Gorenari, dirua bidegabe erabiltzearen delituari amnistia aplikatzeko.