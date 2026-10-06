AMNISTIA
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Puigdemont itzul daiteke: Auzitegi Gorenak atxilotze agindua bertan behera utzi du

Aurretik, Auzitegi Konstituzionalak Kataluniako buruzagi independentistei amnistia aplikatzeko agindua eman dio Gorenari. Minutu batzuk geroago, Gorenak atxilotze-agindua bertan behera utzi du. Hortaz, Puigdemontek Kataluniara bueltatzeko aukera dauka. 

(Foto de ARCHIVO)El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (C), ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). Puigdemont ha convocado una cumbre extraordinaria con toda la cúpula del partido, diputados y algunos de sus alcaldes con motivo de los recientes incidentes en la red ferroviaria y las carreteras catalanas causados por el accidente de un tren de Rodalies en el municipio barcelonés de Gelida del pasado martes.Glòria Sánchez / Europa Press24/1/2026
Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Dirua bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzea babestu du astearte honetan Auzitegi Konstituzionalak. Izan ere, aministia aplikatzeko agindua eman dio Auzitegi Gorenari. Ebazpena jakinarazi eta berehala, Auzitegi Gorenak Puigdemonten aurkako atxilotze-agindua bertan behera utzi du. Hortaz, presidente ohia berehala itzul daiteke Kataluniara. 

Iturri juridikoek jakitera eman dutenez, Auzitegi Konstituzionaleko epaile aurrerakoien zazpi botoekin atera da ebazpena, kontserbadoreen aurkako bost botoen kontra. Gauzak horrela, Dolors Bassa kontseilari ohiaren helegitea babestu dute, Candido Conde-Pumpido presidentearen txostenean oinarrituta. Jose Maria Macias epaile kontserbadoreak bertan behera utzi du Jordi Turull kontseilari ohiaren helegitearen inguruko proposamena.

Horrela, Conde Pumpidoren ebazpenak doktrina ezarriko du procesagatik ihesean dauden kondenatuen eta auzipetuen egoeran; tartean, Puigdemont presidente oiharenean. 

Epaiak diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatutzat jotzeko ebazpen berri bat emateko agindu dio Auzitegi Gorenari, "lehentasunez eta presaz".

Dena den, iturri judizialen arabera, auzitegiko presidentearen ponentzia zertxobait aldatu da, zehazki, Gorenaren irizpidearekin gogortzat jotzen ziren adierazpen batzuk leundu egin dira. Hala ere, bost kontserbadoreek boto partikularra emango dutela iragarri dute dagoeneko, espero zen bezala.

Auzitegi Konstituzionala Katalunia Carles Puigdemont Politika

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