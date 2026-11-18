Albiste izango dira: hauteskunde kanpaina, abisu horia itsas arriskuagatik eta Asia-Pazifikoko goi-bilera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 18an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Hauteskunde kanpaina: azaroaren 29ko hauteskunde orokorretako kanpainaren seigarren eguna. Eguneko ekitaldiak honako udalerritan izango dira: Sestaon eta Eibarren (PSE-EE), Leioan eta Laudion (EAJ), Sestaon eta Arrasaten (EH Bildu) eta Bilbon eta Lasarten (PP).
-Abisu horia itsas arriskuagatik: Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak abisu horia ezarri du asteazken eta ostegunerako itsasaldeko arriskuagatik. Olatuaren altuera handituz joango da, eta 3,5 metrotik gorakoa izan daiteke arratsaldean, eta 5 metrotik gorakoa ostegunean. Ondorioz, Donostiako Pasealeku Berria erabat itxita egongo da oinezkoentzat eta ibilgailuentzat.
-Asiako eta Pazifikoko Lankidetza Foroaren goi-bilera: Txinako Shenzhen hirian Asiako eta Pazifikoko Lankidetza Ekonomikorako Foroaren goi-bilera egingo dute gaurtik aurrera, Ozeano Bareko ekonomia nagusiak bilduta. Donald Trumpek, Vladimir Putinek eta Xi Jinpingek bilera egingo dute bihar, osteguna.