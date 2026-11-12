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Marlaskak greban izandako jokabidea argitzeko "ikerketa espezifikoak" eskatu dizkio Polizia Nazionalari

Bestalde, Bolañosek baztertu egin du Barne ministroa kargutik kentzea, Fronte Zabalak eta Podemosek eskatu bezala.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

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Fernando Grande-Marlaska Barne ministroak "ikerketa espezifikoak" egiteko eskatu dio Francisco Pardo Piqueras Polizia Nazionalaren zuzendari nagusiari, greba orokorrean poliziek erabilitako indarkeriagatik. "Ikerketa horiek egingo dira Polizia Nazionalaren jarduera guztiak indarrean dauden arauetara egokitzen diren ebaluatzeko, beti egiten duen barne ikuskaritzatik aparte", adierazi dute Ministerioko iturriek.

Gainera, manifestazioak kontrolatzeko gas negar-eragilerik ez erabiltzeko agindua eman du Marlaskak.

Ministerioaren balantzearen arabera, 23:00ak arte, Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak 47 atxiloketaren (horietako bat Nafarroan) eta 1.144 gertakariren berri eman ditu.

Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak baztertu egin du Grande-Marlaska kargutik kentzea, baina onartu egin du Poliziaren zenbait irudi ez zaizkiola "gustatu".

Ildo horretan, Bolañosek adierazi du poliziaburuak arduratuko direla "elementuren batean indarra neurriz kanpo erabili den" zehazteaz, eta ministroari erantzukizuna kendu zion. Fronte Zabalak eta Podemosek Barne ministroa kargutik kentzea eskatu dute.

Istiluak eta karga polizialak izan dira bart Madrilen eta Bartzelonan, greba orokorraren manifestazioen ostean
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