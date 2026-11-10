PPk Kongresuan pinganilloen erabilera indargabetuko duela agindu du: "Gaztelania hizkuntza komuna izango da berriro"
Horrela, Behe Ganberako eztabaida parlamentarioetan euskara eta Estatuko gainerako hizkuntza koofizialak erabiltzea saihestu nahi du.
PPk Kongresuko Araudia aldatzeko konpromisoa hartu du bere hauteskunde programan. Horrekin, PSOEk ERCrekin eta Juntsekin adostutako erreforma bertan behera utzi nahi du, Behe Ganberako eztabaida parlamentarioetan euskara eta gainerako hizkuntza koofizialak erabiltzea ekiditeko.
Araudiaren erreforma hori alderdi independentistek eskatu zioten PSOEri, Francina Armengol sozialistari Kongresuko presidente gisa babesa emateko baldintza gisa eta, horrela, PSOEri eta Sumarri Ganberako Mahaian gehiengoa emateko.
PPk erreforma horren aurka bozkatu zuen, eta orain indargabetzea proposatu du. Cayetana Alvarez de Toledo PPren Madrilgo zerrendako bigarrenak aurreratu zuen ideia. Duela aste batzuk esan zuen bere lehen neurria "pinganilloekin" amaitzea izango zela, espainiarrak banatzen dituztelakoan.