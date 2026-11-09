Minbiziari aurre egiteko protoien azeleragailua instalatzeari ekingo diote Donostiako Unibertsitate Ospitalean
Makina hori "funtsezko aurrerapausoa" da Euskadin Protoiterapia Unitatea martxan jartzeko. Unitate horrekin, lehen pazienteak 2028ko urtarrilean artatzea aurreikusita dago.
Osakidetza astearte honetan hasiko da Donostiako Unibertsitate Ospitaleko Protoiterapia Unitateko ziklotroia instalatzen. Mugarri "historikoa" da hori, Osasun Sailak azpimarratu duenez, paziente onkologikoentzako "munduko teknologiarik aurreratuenetako bat" delako.
Makina horren bidez, pazienteek tratamendu "zehatzagoak eta seguruagoak" jaso ahal izango dituzte, bereziki, pediatriako pazienteek eta tumore konplexuak dituzten pertsonek.
Ziklotroia, 46 tonakoa, tratamenduak ematea ahalbidetuko duten protoiak sortzeko eta bizkortzeko arduradunaren bihotza da, eta makina horren etorrera "funtsezko aurrerapausoa" da Euskadin protoi bidezko terapien unitatea martxan jartzeko bidean. Aurreikuspenen arabera, unitate horrek 2028ko urtarrilean artatuko ditu lehen pazienteak.
Piezak Bilboko portuan daude jada, eta gaur goizaldean eramango dituzte Donostiako Unibertsitate Ospitalean eraikitzen ari diren eraikin berrira. Garraio berezi bidez egingo dute, eta, gero, modu kontrolatuan altxatu eta jaitsiko dute Osakidetzak protoi-azeleragailua hartzeko berariaz eraikitako bunkerreraino.
Protoi bidezko terapia bereziki egokia da tumore pediatriko jakin batzuetarako eta tumore konplexuetarako helduen kasuetan, organo osasuntsuen irradiazioa minimizatzea lehentasunezkoa denean.