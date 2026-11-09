AP-68ko Arabako bidesaria % 70 arte merketuko da asteazkenetik aurrera
Autobidea doakoa izango da Zanbranatik Zaragozara, eta Arabako zatia nabarmen jaitsiko da.
Asteazken honetan, azaroaren 11n, AP-68 autobidearen kudeaketa Arabako Foru Aldundiaren esku geratuko da, eta aldaketa garrantzitsuak ekarriko ditu: tarifak % 70 jaitsiko dira Arabako tartean.
Horrela, bada, autoek 6 zentimo ordainduko dituzte egindako kilometro bakoitzeko. Horren ondorioz, Gasteiz eta Bilbo arteko Arabako zatiak 90 zentimo balioko du, gaur egungo 3,52 euroak beharrean. Bestalde, Zanbrana eta Bizkaiko muga arteko 55 kilometroek 3,35 euro balioko dute (gaur egun 11,20 euro dira).
Kopuru horiei errepidearen Bizkaiko zatia gehitu behar zaie, hau da, 3,35 euro gehiago Bilbo eta bi lurraldeen arteko mugaren artean. Ondorioz, guztira, autobideak 4,25 euro balioko du Gasteiz eta Bilbo artean, eta 6,70 euro Zanbranatik Bilboraino. Bestalde, Zanbranatik Zaragozara autobidea doakoa izango da.
Ibilgailu astunei dagokienez, I. edo II. motakoak diren arabera, 18 eta 20 zentimo artean ordainduko dute kilometroa, hau da, 9,90 eta 11,45 euro, hurrenez hurren (20 eta 23 euro, aldiz, gaur egun). Horri Interbiak-ek kudeatutako zatia gehitu behar zaio, Bizkaian.
Tarifa berriak astearte eta asteazken arteko gauerdian sartuko dira indarrean, enpresa pribatu batek AP-68 autobidea ustiatzeari behin betiko uzten duenean.
Kamerek tiketaren lekukoa hartuko dute
Sarbideetan matrikulak identifikatzeko aukera ematen duten kamera adimendun berriak instalatuta, historara pasako dira egungo txartelk. Horri esker, ibilgailuak beren ibilbideekin eta horietako bakoitzari aplika dakiokeen tarifarekin identifikatu ahal izango dira, eta, beraz, erabiltzaileek ez dute tiketarik jaso beharko autopistan sartzean.
Hedapena faseka
Sistema berria pixkanaka sartuko da indarrean. Lehen urratsa asteazken honetan izango da, tarifa berriak indarrean sartzen direnean. Lehen fase honetan, hegoalderako ibilbide guztiak Altube eta Bizkaiko lurralde-mugen arteko zatia eta Arabako barne ibilbideak bezala tarifatuko dira.
Hegoalderantz doazen ibilgailuek, berriz, tarifa osoa ordaindu beharko dute. Arabako barneko joan-etorrien tarifak hasieratik egongo dira indarrean.