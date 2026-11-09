Sutea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Baso Suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi faseko 1. egoera ezarri dute Zaldibian

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Baso Suteen Arriskuagatiko Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi fasea ezarri dute, goizaldean Zaldibian piztu den sutearen bilakaera ikusita. Aiestaran Erreka auzoko zuhaitz eremu batean piztu da sua, 02:50ak aldera. Une horretatik, sua itzaltzeko lanetan ari dira.

Gipuzkoa Suteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X