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Baso Suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi faseko 1. egoera ezarri dute Zaldibian
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak Baso Suteen Arriskuagatiko Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi fasea ezarri dute, goizaldean Zaldibian piztu den sutearen bilakaera ikusita. Aiestaran Erreka auzoko zuhaitz eremu batean piztu da sua, 02:50ak aldera. Une horretatik, sua itzaltzeko lanetan ari dira.
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