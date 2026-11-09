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Pertsona bat zauritu da eta errei bat itxi dute A-1 errepidean, Gasteizen izandako istripu baten ondorioz

Kamioi batek eta auto batek talka egin dute Abetxuku parean, eta hiru kilometrorainoko auto ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan. 

Istripua A-1 errepidean. Argazkia: @TrafikoaEJGV.

EITB

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Pertsona bat zauritu da gaur goizean A-1 errepidean, Gasteizen, eta errepidea guztiz itxi behar izan dute Donostiarako noranzkoan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak astelehen honetan jakinarazi duenez. Zauritutako pertsona Gasteizko ospitale batera eraman dute. 

Ezbeharra 08:20 aldera gertatu da, Abetxuku parean. 

10:00etarako bi erreietako bat zabaldu dute, eta ordu horretan auto-ilarak hiru kilometrorainokoak ziren. 

Bestalde, BI-637 errepidean, Erandio parean eta Bilborako noranzkoan, istripu baten ondorioz sortutako auto-ilarak dagoeneko konpondu dira.

Segurtasun Sailak arreta handiz gidatzeko gomendioa eman du, eta gogorarazi du errepideen egoera 011 telefonoaren bidez kontsulta daitekeela.

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