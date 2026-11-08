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Auto baten bateriak sutea eragin du Ordiziako eraikin batean

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Sutea piztu da arratsaldeko lehen orduan Ordiziako eraikin batean, garajean aparkatuta zeoen auto baten bateriak su hartu duenean. Sutea Legazpi kaleko 3. zenbakiko garajean piztu da, eta bizilagunak etxetik irtenarazi dituzte, badaezpada ere. Zorionez, ez da inor zauritu eta behin sua itzalita, bizilagunek euren etxeetara itzuli ahal izan dute. 

Suteak Ordizia Gizartea

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