Bilboko metroa
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Metro Bilbaoren zerbitzua berrezarri dute

Zerbitzua etenda egon da Sestao eta Kabiezes artean goizeko zazpiak aldera Portugaleten izan den harrapaketa baten ondorioz.

Metro Bilbao EUROPA PRESS 17/3/2026

Bilboko metroaren artxiboko irudia.

EITB

Azken eguneratzea

Metro zerbitzua martxan da berriro Sestao eta Kabiezes artean. Goizeko zazpiak aldera harrapeketa bat izan da Portugaleten, eta zerbitzua etenda egon da. Portugaleteko geltokia hustu egin dute.

Harrapatutako pertsona Gurutzetako ospitalera eraman dute.

Metro Bilbao Sestao Santurtzi Bilbo Gizartea

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