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Metro Bilbaoren zerbitzua berrezarri dute
Zerbitzua etenda egon da Sestao eta Kabiezes artean goizeko zazpiak aldera Portugaleten izan den harrapaketa baten ondorioz.
Metro zerbitzua martxan da berriro Sestao eta Kabiezes artean. Goizeko zazpiak aldera harrapeketa bat izan da Portugaleten, eta zerbitzua etenda egon da. Portugaleteko geltokia hustu egin dute.
Harrapatutako pertsona Gurutzetako ospitalera eraman dute.
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