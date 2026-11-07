Dispositibo berezia mugan, jendarmeen kontrolek auto-ilarak sor ditzaketelako
Baionan eta Pauen gaur egingo diren manifestazioen aurrean prestatu dute operatiboa. Bizitzaren kostuaren garestitzearen eta herritarren erosteko ahalmenaren galeraren aurka egingo dute protesta mobilizazio horietan.
Ertzaintzak eta Irungo Udaltzaingoak zaintza-dispositibo berezia ezarri dute larunbat goizean, Biriatun aurreikusitako polizia-kontrolek auto-ilarak eragin ditzaketelakoan, Hegoaldetik Baionarako bidean bereziki.
Baionan eta Pauen gaurko deitutako manifestazioen aurrean prestatu dute operatiboa. Bizitzaren kostuaren garestitzearen eta herritarren erosteko ahalmenaren galeraren aurka protesta egitea da mobilizazio horien helburua, etxebizitzen prezioen gorakadak eta zailtasun ekonomikoek gero eta kezka handiagoa sortzen dutenean.
Hala, trafikoan izan daitezkeen gorabeherak saihesteko, zaintza indartu dute Biriatun, Behobian eta Santiagon, eta kontrol bereziak egingo dituzte 15:30era arte.