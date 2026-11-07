PROTESTAK IPAR EUSKAL HERRIAN

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Dispositibo berezia mugan, jendarmeen kontrolek auto-ilarak sor ditzaketelako

Baionan eta Pauen gaur egingo diren manifestazioen aurrean prestatu dute operatiboa. Bizitzaren kostuaren garestitzearen eta herritarren erosteko ahalmenaren galeraren aurka egingo dute protesta mobilizazio horietan.

(Foto de ARCHIVO) Ertzainas en el peaje de la AP8 en Irun REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/10/2023

Ertzaintzaren segurtasun-kontrola errepidean. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

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Ertzaintzak eta Irungo Udaltzaingoak zaintza-dispositibo berezia ezarri dute larunbat goizean, Biriatun aurreikusitako polizia-kontrolek auto-ilarak eragin ditzaketelakoan, Hegoaldetik Baionarako bidean bereziki.

Baionan eta Pauen gaurko deitutako manifestazioen aurrean prestatu dute operatiboa. Bizitzaren kostuaren garestitzearen eta herritarren erosteko ahalmenaren galeraren aurka protesta egitea da mobilizazio horien helburua, etxebizitzen prezioen gorakadak eta zailtasun ekonomikoek gero eta kezka handiagoa sortzen dutenean.

Hala, trafikoan izan daitezkeen gorabeherak saihesteko, zaintza indartu dute Biriatun, Behobian eta Santiagon, eta kontrol bereziak egingo dituzte 15:30era arte.

Baiona Iparralde Manifestazioak Trafikoa Gizartea

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