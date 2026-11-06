Orion su hartu zuen ontzia ateratzeko prestatzen ari dira, 18.900 litro gasolio atera ondoren
Irailaren 24an Orioko portuan su hartu zuenetik, “Gure Gaskuña” itsasontzia erdi hondoratuta dago. Behin erregaia aterata, bertatik eramateko plana aztertzen ari dira.
Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez, amaitu dituzte Gure Gaskuña itsasontzitik erregaia ateratzeko lanak: 18.900 litro atera dituzte guztira. Hurrengo urratsa ontzia bertatik erretiratzea izango da.
Irailaren 24an hartu zuen su barkuak. Bi pertsona Donostia Ospitalera eraman zituzten, eta, sortutako kearen ondorioz, Orio eta Aiako herritarrei dei egin zieten leihoak itxi zitzaten. Itsasoko kutsadura alerta ere aktibatu zuten, ontzia berriro ur azalera ateratzeko aurreikusitako lanen jarraipena egin ahal izateko, eta hondartzan eta itsasadarrean bainatzeko debekua ezarri zuten. Gainera, itsas kutsadura saihesteko prebentzio-neurriak ere hartu dira, besteak beste, ontziaren inguruan euste-hesiak jarriz.
Orioko Udalak aste honetan Lakuari galdegin dio egoera berehala konpon dezala. Ontzia erretiratzeko, beharrezkoa da ontziaren jabeak plana aurkeztea. Dokumentua aurkeztu du jada, eta Eusko Jaurlaritzako zerbitzu teknikoak hori aztertzen ari dira. Erantzuna “ahalik eta azkarren” emango dutela ziurtatu du Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza Sailak.
Koldo Goitia Eusko Jaurlaritzako Portu, Itsas Gai eta Itsasertzeko zuzendariak adierazi duenez, “helburua da operazioa beharrezko segurtasun-berme guztiekin eta ingurunea babestuz egitea”.