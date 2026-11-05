ErNEk Tolosako bi udaltzaini egindako eraso bat salatu du, esku-hartze batean larri zauritu zituzten
Udalari gertakariak publikoki gaitzesteko eta prozedura judizialean akusazio partikular gisa agertzeko eskatu dio polizia-sindikatuak.
ErNE polizia-sindikatuak Tolosako bi udaltzainek asteazkenean, azaroaren 4an, polizia-zerbitzu batean jasandako erasoa salatu du. Sindikatuak jakinarazi duenaren arabera, bi agenteak larri zauritu ziren esku-hartzean.
Ohar baten bidez, ErNEk "gertatutakoaren erabateko gaitzespena" adierazi du, eta elkartasuna eta babesa helarazi dizkie erasoa jasan zuten bi udaltzainei, haien senideei eta Tolosako Udaltzaingoko gainerako lankideei.
Udaltzainen babesa indartzeko neurriak eskatu ditu ErNEk
"Euskal Polizia osatzen duten agenteen aurkako edozein eraso" gaitzetsi du sindikatuak, eta herritarren segurtasuna egunero zaintzen duten langileak babesteko "neurri irmoak" hartzeko eskatu du.
Horrez gain, Tolosako Udalari gertakariak publikoki eta irmoki gaitzesteko eskatu dio. Halaber, eraso horien ondorioz abiatuko den prozedura judizialean akusazio partikular gisa agertzeko galdegin dio, erasoa udal-langileek pairatu dutela argudiatuta.