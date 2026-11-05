Behobia-Donostia lasterketak aldaketak eragingo ditu igandean trafikoan, aparkalekuetan eta garraio publikoan
Egunean zehar garraio publikoa erabiltzea gomendatu du Donostiako Udalak. Kontsultatu hemen aurreikusitako kale-itxierak eta aldaketak.
Behobia-Donostia lasterketak aldaketak eragingo ditu igande honetan Gipuzkoako hiriburuko trafikoan, aparkalekuetan eta garraio publikoan. Herritarrek egunean zehar garraio publikoa erabiltzea gomendatu du Donostiako Udalak.
Ohar baten bidez jakinarazi duenez, Legazpi kaletik Boulevarderako sarbidea itxita egongo dela igandeko 05:00etatik 17:00etara.
Peñaflorida kalea zirkulaziorako itxita egongo da 05:00etatik 17:00etara. Askatasunaren Hiribidetik Boulevarderako sarbideak ibilgailu partikularrentzat itxita egongo dira lasterketa amaitu arte (egoiliarrentzat izan ezik).
Zurriola etorbidea itxita egongo da Lapurdi plazatik azken kilometroko arkuak muntatzeko, 08:30etik desmuntatze lanak amaitu arte, 15:15 aldera.
09:30etik 15:00etara, mugikortasun-agenteek Elosegi alkatea, Ategorrieta, Nafarroa, Zurriola eta Boulevard etorbideak itxiko dituzte, hiriaren erdigunerantz, lasterketa ahalik eta gehien errazteko. Hiriaren irteerako noranzkoan zirkulazioak ez du eraginik izango eta gainerako bideak zirkulaziorako irekita egongo dira.
Ulia pasealekuko bizilagunek, 09:30etik 14:00etara, Mendiolako bidetik joan beharko dute Herri Ametsa Ikastolara joateko eta hortik Bidebietara joateko.
Ekialdetik irten edo hirira sartzeko, GI-20 errepidea (saihesbidea) erabiltzea gomendatzen da, Intxaurrondo, Marrutxipi (lotura berria Monsen) eta Altza lotuneetatik, Groserako sarrera izan ezik, Loiolako Erriberako sarbidetik edo Karlos I.
Korrikalariak hurbiltzen diren unetik aurrera, ibilgailu-mota guztiei erabat eragotziko zaie zirkuitura sartzea edo gurutzatzea. Hirigunea moztuta egongo da San Martin kaletik eta Askatasunaren Hiribidetik.
Non aparkatu ahal izango da ibilgailuarekin?
Udalak jakinarazi du TAO 1-1 sektorean bizi diren pertsona guztiei baimena ematen zaiela hiriko eremu arautu osoan libreki aparkatzeko, helmugako sektoreko TAO binetaren titularren baldintza berberetan, 2026ko azaroaren 4tik 9ra bitartean, biak barne.
Hala ere, pertsona egoiliar horiek ezin izango dute nahitaez ordaindu beharreko eremuetan (15. eremuetan) doan aparkatu ezarritako erregulazio-ordutegiaren barruan. Aparkatzeko baimen horrek ez du gaitzen Emisio Baxuen Eremura (BBE) sartzea. BBEn kokatutako sektore batera sartzeko, ibilgailuak eremu horretara sartzeko ezarritako baldintzak bete beharko dira, eta, hala badagokio, dagokion baimena edo erantzukizunpeko adierazpena lortu edo formulatu beharko da.
Garraio publikoko zein linea eta geltokitan izango dira aldaketak?
Lasterketa Pasaiatik, Pasaiako Portuaren hiribidetik, Jose Elosegitik, Ategorrietatik, Nafarroa etorbidetik eta Zurriolatik Bulebarrera iritsiko denez, ekialdeko autobusak Zubiaurreko pasealekutik joango dira Jai alai, Kale Nagusia eta Kolon ingurura iristeko. Mirakruz Garaiaren noranzkoan, Mirakruzetik eta/edo Zubiaurre pasealekutik zirkulatuko dute.
Lasterketa amaitutakoan, 15:00etatik aurrera, hiriko eta aldiriko lineen ibilbideak eta geralekuak ohiko puntuetan berrezarriko dira, Boulevardeko geralekuak izan ezik, horiek 17:00etatik aurrera izango baitira. Dbusek aldaketak egingo ditu ibilbide eta geltokietan, goizeko zazpietatik arratsaldeko bostetara, gutxi gorabehera.
Lurraldebuseko linea batzuk ere aldatuko dira eta Euskotrenek tren zerbitzu berezia eskainiko du. Renfek garraio zerbitzu berezia antolatu du eta aldiriko trenak indartuko ditu Taxiei dagokienez, 04:00etatik 07:00etara taxien geltokia Boulevardera, 3ra (13. autobusaren geltokia, Altza) eta 07:00etatik aurrera Boulevardeko geltokia zerbitzuz kanpo geratuko da.