La Behobia-San Sebastián provocará el domingo cambios en el tráfico, aparcamientos y transporte
La carrera Behobia-San Sebastián provocará este domingo cambios en el tráfico, aparcamientos y transporte en la capital guipuzcoana. El Ayuntamiento donostiarra recomienda que la ciudadanía utilice el transporte público durante la jornada.
En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha informado de que se cortará el acceso al Boulevard desde la calle Legazpi desde las 05:00, hasta las 17:00 horas del domingo.
La calle Peñaflorida, permanecerá cortada a todo tipo de tráfico desde las 05:00 a las 17:00 horas. Los accesos desde la Avenida de la Libertad hacia el Boulevard permanecerán cerrados para los vehículos particulares (a excepción de las personas residentes) hasta que finalice la carrera.
La avenida Zurriola se mantendrá cortada desde la plaza Lapurdi para labores de montaje de los arcos del último kilómetro desde las 08:30, hasta la terminación de las labores de desmontaje, alrededor de las 15:15 horas.
Entre las 09:30 y las 15:00 horas agentes de movilidad cerrarán al tráfico, en dirección al centro de la ciudad, las avenidas Alcalde Elósegui, Ategorrieta, Navarra, Zurriola y Boulevard, con el objeto de facilitar al máximo el desarrollo de la carrera. En el sentido de salida de la ciudad la circulación no se verá afectada y el resto de los viales estarán abiertos al tráfico.
Los vecinos del paseo de Ulía, entre las 09.30 y las 14.00 horas deberán transitar por el camino de Mendiola para acceder a Herri Ametsa Ikastola y de ahí a Bidebieta.
Para salir o entrar a la ciudad por el Este se recomienda que utilicen la GI-20 (Variante) por los enlaces de Intxaurrondo, Marrutxipi (nueva conexión en Mons) y Alza, salvo la entrada a Gros que se aconseja la realicen por el acceso de Riberas de Loiola o Carlos I.
A partir del momento en que se aproximen las personas corredoras se irá impidiendo de manera absoluta el acceso o el cruce del circuito para todo tipo de vehículos. El centro de la ciudad estará cortado alternativamente desde la calle San Martín y desde la Avenida de la Libertad.
¿Dónde se podrá estacionar con el vehículo?
El Ayuntamiento ha informado de que se autoriza a todas las personas residentes del sector OTA 1-1 poder estacionar libremente en toda la Zona Regulada de la ciudad, en las mismas condiciones que los titulares de la Viñeta OTA del Sector de destino, desde el 4 al 9 de noviembre del 2026, ambos incluidos.
No obstante, estas personas residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido. Esta autorización de estacionamiento no habilita acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Para acceder a un sector ubicado en la ZBE se deberán cumplir las condiciones establecidas para el acceso de vehículos a dicha zona y obtener o formular, en su caso, la correspondiente autorización o declaración responsable.
¿Qué líneas y paradas del transporte público sufrirán cambios?
Debido a que la carrera llegará a San Sebastián desde Pasaia por la avenida del Puerto de Pasajes, José Elosegi, Ategorrieta, avenida Navarra y por Zurriola llegará al Boulevard, los autobuses de la zona Este circularán por el Paseo de Zubiaurre para llegar a la zona de Jai alai, Gran Vía y Colón. Sentido Alto Miracruz circularán por Miracruz y/o paseo de Zubiaurre.
Una vez finalizada la carrera, a partir de las 15:00 horas, los itinerarios y paradas de las líneas urbanas y de cercanías se irán restableciendo en sus puntos habituales, excepto las paradas del Boulevard que serán a partir de las 17:00 horas. Dbus realizará modificaciones de recorridos y paradas, de siete de la mañana a cinco de la tarde, aproximadamente.
También se modificarán algunas líneas de Lurraldebus y Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes. Renfe ha organizado un dispositivo especial de transporte y reforzará los trenes de cercanías En cuanto a los taxis, desde las 04:00 hasta las 07:00 horas la parada de taxis se trasladará al Boulevard, 3 (parada del autobús 13, Altza) y a partir de las 07:00 horas quedará fuera de servicio la parada del Boulevard.