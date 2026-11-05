La Behobia-San Sebastián provocará el domingo cambios en el tráfico, aparcamientos y transporte

La carrera Behobia-San Sebastián provocará este domingo cambios en el tráfico, aparcamientos y transporte en la capital guipuzcoana. El Ayuntamiento donostiarra recomienda que la ciudadanía utilice el transporte público durante la jornada.



En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha informado de que se cortará el acceso al Boulevard desde la calle Legazpi desde las 05:00, hasta las 17:00 horas del domingo.



La calle Peñaflorida, permanecerá cortada a todo tipo de tráfico desde las 05:00 a las 17:00 horas. Los accesos desde la Avenida de la Libertad hacia el Boulevard permanecerán cerrados para los vehículos particulares (a excepción de las personas residentes) hasta que finalice la carrera.



La avenida Zurriola se mantendrá cortada desde la plaza Lapurdi para labores de montaje de los arcos del último kilómetro desde las 08:30, hasta la terminación de las labores de desmontaje, alrededor de las 15:15 horas.



Entre las 09:30 y las 15:00 horas agentes de movilidad cerrarán al tráfico, en dirección al centro de la ciudad, las avenidas Alcalde Elósegui, Ategorrieta, Navarra, Zurriola y Boulevard, con el objeto de facilitar al máximo el desarrollo de la carrera. En el sentido de salida de la ciudad la circulación no se verá afectada y el resto de los viales estarán abiertos al tráfico.



Los vecinos del paseo de Ulía, entre las 09.30 y las 14.00 horas deberán transitar por el camino de Mendiola para acceder a Herri Ametsa Ikastola y de ahí a Bidebieta.



Para salir o entrar a la ciudad por el Este se recomienda que utilicen la GI-20 (Variante) por los enlaces de Intxaurrondo, Marrutxipi (nueva conexión en Mons) y Alza, salvo la entrada a Gros que se aconseja la realicen por el acceso de Riberas de Loiola o Carlos I.



A partir del momento en que se aproximen las personas corredoras se irá impidiendo de manera absoluta el acceso o el cruce del circuito para todo tipo de vehículos. El centro de la ciudad estará cortado alternativamente desde la calle San Martín y desde la Avenida de la Libertad.