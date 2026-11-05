El Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo de 2026

El Asador Etxebarri, ubicado en Axpe (Bizkaia), se ha coronado este miércoles como el mejor del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la nueva lista de los The World's 50 Best Restaurants, seguido por el tailandés Gaggan en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.

La parrilla más célebre de Euskal Herria, a cargo de Bittor Arginzoniz, ha logrado el número uno del mundo tras haber sido segundo en los dos últimos años y llevar una década dentro de los diez primeros de esta lista.

La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026, el ránking más prestigioso de restaurantes de alta cocina, se ha revelado durante una ceremonia en Lima, considerada la capital gastronómica de América Latina.

Asador Etxebarri, ubicado en la localidad rural Axpe, dentro del valle de Atxondo (Vizcaya), es el primer restaurante vasco en lograr llegar a la cima de este ranking.

Al recibir el premio, Arginzoniz ha agradecido a toda la gente que les ha ayudado "para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral". "Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable", ha apuntado.

Mientras tanto, el Elkano, ha caído de la posición 24 a la 33.

La lista de los 50 mejores de este año ha estado marcada por los restaurantes asiáticos, como prueba que en el segundo lugar se haya ubicado Gaggan, de Tailandia, mientras que los restaurantes de Hong Kong Wing y The Chairman se han situado en la quinta y sexta plaza del ránking, respectivamente.

El premio al mejor chef ha recaído en el surcoreano Junghyun Park, del restaurante Atomix, de Nueva York, que ha escalado al número 11 de la lista, mientras que el galardón a la mejor chef fue para la canadiense Jessica Roval, y el premio al mejor pastelero lo ha obtenido el tailandés Dej Kewkacha.