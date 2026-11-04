La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en una operación contra la presunta venta de menores, en la que se han realizado tres registros domiciliarios en Badajoz, Montijo y Linares (Jaén). Entre los arrestados figura una mujer que presuntamente vendía a sus propios hijos tras dar a luz en su domicilio para evitar que los nacimientos quedaran registrados y posteriormente vendía a los bebés.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que la mujer está detenida, en principio, por la venta de menores. No obstante, han precisado que no se trata de una red dedicada a secuestrar niños para venderlos.

La investigación continúa abierta y, por ahora, no han trascendido más detalles sobre la operación ni sobre las circunstancias de la presunta compraventa de menores.