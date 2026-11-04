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Recurren el decreto de alcaldía de Santurtzi que rechaza abrirle expediente a los agentes implicados en la muerte de Ander
La familia de Ander, el joven de Santurtzi que falleció tras una cuestionada actuación de la Policía Local, ha presentado recurso contra el decreto de la alcaldía que deja sin efecto el expediente informativo a los agentes implicados alegando que el caso está judicializado.
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