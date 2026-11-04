Justizia Anderrentzat plataforma
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Anderren heriotzan inplikatutako agenteei espedientea egitea baztertu duen alkatetzaren dekretua errekurritu egin dute

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Udaltzaingoaren atxiloketaren ostean hildako Ander gazte santurtziarraren familiak alkatetzaren dekretuaren aurkako helegitea aurkeztu du Udalean. Izan ere, dekretu horrek Anderren heriotzarekin lotutako agenteei espedienteak egitea bertan behera uztea ekarri du. Horretarako, auzia judizializatuta dagoela argudiatu dute.

Santurtziko alkatearen ustez, "nekez justifika daitezke" Anderren atxiloketaren irudiak
Santurtzi Polizia abusuen biktimak Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X