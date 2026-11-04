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Anderren heriotzan inplikatutako agenteei espedientea egitea baztertu duen alkatetzaren dekretua errekurritu egin dute
Udaltzaingoaren atxiloketaren ostean hildako Ander gazte santurtziarraren familiak alkatetzaren dekretuaren aurkako helegitea aurkeztu du Udalean. Izan ere, dekretu horrek Anderren heriotzarekin lotutako agenteei espedienteak egitea bertan behera uztea ekarri du. Horretarako, auzia judizializatuta dagoela argudiatu dute.
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