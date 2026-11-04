Orioko Udalak Jaurlaritzari galdegin dio konpon dezala berehala duela 40 egun su hartu zuen ontziak eragindako egoera
40 egun igaro dira, eta su hartu zuen leku berean dago oraindik ontzia, erdi hondoratuta, eta harrezkero Eusko Jaurlaritzari informazioa behin baino gehiagotan eskatu dioten arren, "egoera kontrolpean" dagoela baino ez omen die erantzun.
Orioko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu dio konpon dezala berehala Gure Gaskuña ontziaren suteak eragindako egoera. Izan ere, su hartu eta 40 egunera, Gipuzkoako udalerri horretako portuan erdi hondoratuta jarraitzen du ontziak.
Udalak ohar batean adierazi duenaren arabera, hasieratik egin du egoeraren jarraipena, baina, azken gertakariak ikusita, Eusko Jaurlaritzako Portuen Zuzendaritzara informazio eskaera formal bat bidaltzea erabaki du, arrantza ontziaren egoera, aurreikusitako ekintzak eta segurtasun neurriak argitzeko.
Udalak gogorarazi du irailaren 24an gertatu zela sutea, eta hurrengo egunean ezbeharra jazo zen lekura bertaratu ziren udal ordezkariei jakinarazi zietela lau eguneko epea zegoela ontzia handik aterako zuen plan bat aurkezteko.
Hala ere, 40 egun igaro dira, eta su hartu zuen leku berean dago oraindik ontzia, erdi hondoratuta, eta harrezkero Eusko Jaurlaritzari informazioa behin baino gehiagotan eskatu dioten arren, "egoera kontrolpean" dagoela baino ez omen die erantzun.
"Azken egunotan, ordea, kezka areagotu egin da, erregaiarekin lotuta egon daitezkeen orbanak eta usainak atzeman dituztelako", ohartarazi du.
Hori dela eta, egoerak bere horretan jarraitzen duenez, Orioko Udalak "beste urrats bat" ematea eta Eusko Jaurlaritzari informazio eskaera formal bat aurkeztea deliberatu du, ingurumen arriskuak eta ontzia handik kentzeko aurreikusitako epeak argitu ditzan.