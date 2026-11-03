Euskalduna Jauregia, nazioarteko Eventex sailkapenean lehena
Bilboko Euskalduna Jauregia ranking ospetsuaren buru da, Londres edo Abu Dhabi bezalako lehen mailako esparruen aurretik. 79 herrialdetako 4.000 hautagaitza ingurutik abiatuta egin dute sailkapena.
Bilboko Euskalduna Jauregiak munduko lehen postua lortu du Eventex Top 100 Venues 2026ko ranking ospetsuan, Euskalduna Jauregiak berak ohar baten bidez jakitera eman duenez. Bilboko aretoa Global Eventex Awards sarien azken hiru edizioetan lortutako emaitzetatik abiatuta egindako sailkapen orokor honen buruan dago Bilboko aretoa, 1.798 puntuko puntuazioarekin.
79 herrialdetatik etorritako 3851 hautagaitzen analisiak nazioarteko lehen mailako konbentzio-zentroen aurretik kokatu du Bilboko egoitza, hala nola Londresko Queen Elizabeth II Centre (3.a), Abu Dhabi National Exhibition Centre (4.a) edo Qatar National Convention Centre (9.a). Halaber, estatu-mailan, EAEko aretoak aise gainditu ditu Bartzelonako Fira (45.a) edo Madrilgo IFEMA (68.a) bezalako azpiegiturak. Horri Platinum Award gehitu behar zaio, aurten bertan lortutako Music Venue kategorian, non kalifikaziorik handiena lortu duen espazio bereizi bakarra izan zen.
"Bikaintasun operatiboan, instalazioen aldakortasunean, gaitasun teknikoan eta antolatzaileei, parte-hartzaileei eta publikoari eskaintzen dien esperientziaren kalitatean" oinarritutako ibilbidea nabarmentzen du rankingak. Iñigo Iturrate Euskalduna Jauregiko zuzendari nagusiak esan du lehen postu hori "lorpen kolektiboa" dela, langile guztien eta enpresa laguntzaileen konpromisoaren emaitza, alegia.