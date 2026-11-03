El Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna de Bilbao ha logrado el primer puesto mundial en el prestigioso ranking Eventex Top 100 Venues 2026, según ha dado a conocer el propio Palacio Euskalduna a través de una nota. Con una puntuación de 1.798 puntos, el recinto bilbaíno encabeza esta clasificación global elaborada a partir de los resultados cosechados en las últimas tres ediciones de los Global Eventex Awards, uno de los galardones de mayor relevancia en el ámbito de los eventos y el marketing experiencial.

El análisis de 3851 candidaturas procedentes de 79 países ha situado a la sede bilbaína por delante de centros de convenciones de primer nivel internacional como el Queen Elizabeth II Centre de Londres (3.º), el Abu Dhabi National Exhibition Centre (4.º) o el Qatar National Convention Centre (9.º). Asimismo, en el marco estatal, el recinto vasco supera holgadamente a infraestructuras como Fira de Barcelona (45.º) o IFEMA Madrid (68.º). A este hito se añade el Platinum Award en la categoría Music Venue obtenido este mismo año, donde fue el único espacio distinguido con la máxima calificación.

El ranking pone en valor una trayectoria basada en "la excelencia operativa, la versatilidad de sus instalaciones, la capacidad técnica y la calidad de la experiencia que ofrece tanto a organizadores como a participantes y público". El director general del Palacio Euskalduna, Iñigo Iturrate, ha calificado este primer puesto como "un logro colectivo" fruto del compromiso de todo el personal y de las firmas colaboradoras.