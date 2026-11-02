La circulación de la línea de tren C4 de Bilbao entre Zalla y Sodupe ha quedado suspendida esta tarde, tras arrollar uno de los trenes a un hombre de 56 años en el barrio de Aranguren, en Zalla. La persona atropellada ha fallecido.

El suceso ha ocurrido a las 18:20 horas de esta tarde y la Ertzaintza ha abierto una investigación para aclarar los detalles del suceso, aunque en un principio parece un hecho accidental.

Según ha informado Adif, el servicio ferroviario ha quedado interrumpido entre Zalla y Sodupe, con un plan alternativo de transporte por carretera.