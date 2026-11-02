La Palma recupera la electricidad tras un apagón de casi cuatro horas

La isla de La Palma ha recuperado totalmente el suministro eléctrico a las 10:26 hora canaria de este lunes, después de sufrir un cero energético que dejó sin luz a sus 50 508 suministros durante 3 horas y 48 minutos, un episodio que ha vuelto a poner de manifiesto las deficiencias estructurales de su sistema eléctrico en generación, transporte y distribución.



El incidente, cuyas causas todavía se investigan, podría estar relacionado con la fuerte tormenta que afectó a la isla durante la madrugada y se produjo tras la desconexión de todos los grupos de generación térmica que abastecen la demanda eléctrica insular.



A partir de ese momento se inició el proceso de recuperación del suministro mediante el acoplamiento progresivo de los grupos de generación de la central de Los Guinchos, aunque se registraron problemas iniciales en el arranque de algunas unidades.



Finalmente, el servicio quedó restablecido en toda la isla a las 10:26 horas, casi cuatro horas después del cero energético, el segundo apagón general que sufre La Palma en menos de año y medio.



El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha advertido de que la infraestructura eléctrica de la isla arrastra importantes problemas en generación, transporte y distribución y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico trabaja para impulsar soluciones que refuercen la seguridad del suministro y eviten nuevos incidentes.

