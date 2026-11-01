El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado de que ya han sido identificadas 56 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), entre ellas las 54 víctimas de nacionalidad española y dos extranjeras, una francesa y otra portuguesa. El balance provisional de víctimas mortales se mantiene invariable (69).



Según el CID, las 13 identificaciones restantes serán "en las próximas horas", y se cree que son todas extranjeras, por lo que se está pendiente de actuaciones en el ámbito de la cooperación internacional.



De las 56 identificaciones, la mayoría (52) se han realizado mediante huella dactilar, a cargo del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, y las otras cuatro por ADN. Las labores se desarrollan de forma continua desde el miércoles en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.



El CID ha precisado que se han notificado ya a las familias 51 identificaciones, 33 de hombres y 18 de mujeres. La notificación de las cinco restantes se hará "con la mayor celeridad posible". Ha explicado que primero se informa de forma "personal y presencial" a los familiares y que solo cuando la notificación se ha realizado "de manera fehaciente" se incorpora a la estadística oficial. Además, han informado que 36 de los fallecidos están a disposición de sus familiares.

Por otra parte, el número de heridos hospitalizados ha descendido de 34 a 31 en las últimas horas. 13 personas permanecen ingresadas en la UCI.



En cuanto a las denuncias por desaparición, se mantienen activas 13 correspondientes a personas extranjeras: 4, de EE. UU. 2, de Australia; 2, de Japón, y sendas de Argentina, Canadá, México, República Checa y Túnez.